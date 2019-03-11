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Общество

Госдума не даст отбирать машины у россиян за повторное пьяное вождение

11 Марта 2019 в 21:46
Госдума не даст отбирать машины у россиян за повторное пьяное вождение
ФОТО: Facebook

Вячеслав Лысаков объяснил НСН, почему инициатива не пройдёт в нижней палате парламента, а также привёл пример печального опыта Белоруссии в реализации аналогичной нормы.

Изымать автомобиль в пользу государства за повторное в течение года вождение в пьяном виде предложил депутат Госдумы Максим Иванов. Об этом он написал в Facebook. По мнению парламентария, такая мера может помочь снизить количество повторных нарушений. В своём предложении он ссылался на опыт Белоруссии, где был принят аналогичный закон.

«Синие ведерки»: Подушки безопасности не по карману многим россиянам
У инициативы нет перспектив в нижней палате парламента, заявил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Виной тому юридические тонкости, которые не позволяют установить единое наказание для всех категорий водителей. Опыт Белоруссии, по его словам, доказал несостоятельность такой меры воздействия.

«Я не знаю, к сожалению, этого коллегу, но мне кажется, он не очень погружён в тему. Ему кажется, это просто взять у пьяного водителя автомобиль в пользу государства. А если он принадлежит юридическому лицу? С какой стати у организации должны отнимать машину? Условия для всех одинаковые, но есть пьяные водители, которые находятся за рулём своего автомобиля, есть те, кто за рулём чужого автомобиля, и есть те, кто водит машину юрлица. Здесь равных условий для наказания нет. Эта тема с конфискацией постоянно возникает, но ряд правовых тонкостей не позволяет нам применить этот метод на практике. Есть пример республики Беларусь, которая такую меру ввела. Но мне рассказали сотрудники белорусской Госавтоинспекции, как человек отдал свою машину на мойку, пьяный мойщик сел за руль покататься, его остановили, и решением суда автомобиль был конфискован. Какое отношение к этому нарушению имеет собственник? Такие были ляпы. Поэтому в Госдуме, даже если этот законопроект внесут, он будет отклонён», — заверил Лысаков.

Предложение депутата Иванова стало уже второй инициативой за день, взволновавшей водителей. Так, «Движение автомобилистов России» предложило запретить в России все автомобили, не оснащённые подушкой безопасности. Перспективу реализации идеи оценил в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

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