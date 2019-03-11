«Синие ведерки»: Подушки безопасности не по карману многим россиянам

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Автоэксперт считает, что запрет в РФ автомобилей без подушек безопасности должен быть подкреплен госпрограммой.

В России могут запретить автомобили без подушек безопасности. С такой инициативой выступило «Движение автомобилистов России». «Эксплуатировать в современных условиях автомобили, не оснащенные подушками безопасности — это нонсенс. В большинстве цивилизованных стран действуют жесткие запреты — такие машины не должны выпускаться и использоваться. Ведь речь идет о человеческих жизнях», - заявил глава организации Виктор Похмелкин.

Предложения ДАР уже вызвало дискуссию в профессиональной среде. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что о данном вопросе нельзя судить однозначно.

«С одной стороны, очевидно, что наличие подушки безопасности при выполнении водителем всех правил (если водитель пристегивается) при аварии действительно уменьшает вероятность летального исхода. Это очевидно, научно доказано, многократно. Безусловно, есть небольшой процент случаев, когда подушка безопасности усугубляет последствия ДТП, но он настолько небольшой, что можно сказать, что подушка безопасности – это почти абсолютное добро», - заключил Шкуматов.

Однако, у этой медали есть и другая сторона. Точных данных о том, сколько россиян ездит на автомобилях, не оснащенных подушками безопасности нет, но, очевидно, что их немало, особенно в глубинке. Поэтому Шкуматов пока не понимает, кто оплатит россиянам новые, безопасные машины?. А если и оплатят, то кто займется утилизацией старых?

«Люди, которые используют, скажем так, морально устаревшие автомобили (в основном, отечественного производства, кстати), ни в чем не виноваты. И, если государство захочет запретить использование таких автомобилей, оно, безусловно, должно предложить какие-то компенсационные программы. Программы по выкупу этих автомобилей по нормальной цене, по их утилизации. Подход «давайте-ка вы раскошелитесь на машину с подушкой безопасности, потому что так вам будет безопасней» - неправильный. Люди у нас в стране живут небогато (особенно за пределами Москвы) и говорить вот так категорично я бы, честно говоря, не стал», - отметил координатор движения «Синие ведерки».

По мнению Шкуматова, любая громкая идея, не подкрепленная конкретными мерами ее реализации, остаётся формальной.

«Если за какой-то мерой нет серьезных программ, которые компенсировали бы гражданам потери, о чем, вообще, разговор? Ну у кого сейчас за пределами МКАД есть лишние 300 тысяч рублей на покупку соответствующего автомобиля? А куда девать старые, если на них нельзя будет ездить? А что делать с ретро-автомобилями, в которых подушек нет по умолчанию? И, наконец, сколько должно быть подушек безопасности в одной машине? То есть, таких моментов много», - резюмировал эксперт.

Напомним, на прошлой неделе в Европе разразился настоящий скандал, причиной которого стали производители подушек безопасности. Компании Autoliv, TRW Automotive и Takat, поставляющие такие комплектующие для Volkswagen Group и BMW, обвинили в картельном сговоре. В результате Autoliv и TRW Automotive оштрафованы Еврокомиссией на общую сумму 368,3 млн. евро. Японская компания Takat пошла на сделку со следствием и избежала штрафа.