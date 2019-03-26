От безумных коллекторов должников оградят системой взаимопомощи

ФОТО: bryansktoday.ru

Генеральный директор Центра развития коллекторства рассказал НСН, почему нельзя бороться с дикими методами взыскания ужесточением закона.

В Хабаровске арестован 38-летний сотрудник микрофинансовой организации за изготовление и распространение порноколлажа с участием несовершеннолетнего ребёнка должника фирмы. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по региону. Отмечается, что клиент взял у организации кредит на сумму 19 тысяч рублей, за полгода сумма выросла до 197 тысяч рублей. Суд избрал в качестве меры пресечения задержанному арест.

Ужесточение законодательства не поможет оградить заёмщиков от недобросовестных взыскателей, убеждён генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. В эфире НСН он рассказал, какие методы следует внедрять в сферу коллекторства, чтобы сократить количество подобных происшествий.

«Из-за того, что долгов миллиарды, тысячи таких случаев в течение года происходят и вызывают такую реакцию, что давайте ещё ужесточим законодательство. Но из-за количества долгов ужесточение не поможет. Потому что будут попадаться просто психически ненормальные люди, в том числе и просто кредиторы, когда сосед дал в долг соседу и потом пошёл за деньгами с топором. Я считаю, что надо развивать систему взаимопомощи. Чтобы её использовали сами люди, а если они не хотят, специалисты по взысканию помогали их включить в эту систему. Чтобы люди не нарушали законодательство, не использовали такие совсем безумные методы», — заявил Жданухнин.

Что касается истории с арестованным сотрудником МФО, собеседник издания заметил, для части работников этой сферы всегда будут оставаться привлекательными подобные методы выбивания денег, просто в силу их простоты. Полностью искоренить такие явления, по его мнению, не получится.

«Во-первых, это не первый случай, когда используется такой запредельный метод. Это скорее первый случай, когда произошла такая быстрая реакция со стороны правоохранительных органов. При этом, что интересно, в очередной раз отличились не сотрудники независимых коллекторских агентств, а работники микрофинансовых организаций, что тоже достаточно типично. Справиться с этими случаями, к сожалению, вряд ли когда-либо получится точно так же, как со случаями угрозы применения насилия. Дело в том, что эти методы кажутся отморозкам, которые их используют, более простыми и эффективными. Сложные приёмы, когда нужно выстаивать систему помощи должнику, трудозатратны, проще, как говорится, использовать фол, как в спорте, нежели соблюдать правила игры», — заключил Жданухин.

Добавим, задержанный правоохранителями мужчина дал признательные показания. По его словам, он принял решение пойти на преступление ради получения премии в случае погашения кредита должником. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что за содеянное мужчину ожидает от трёх до 10 лет лишения свободы.