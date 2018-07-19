Глава СЖР рассказал, кого будут награждать званием Заслуженного журналиста России

ФОТО: Владимир Соловьёв // Официальный сайт Союза журналистов России

Владимир Соловьёв поделился с НСН тем, как было принято решение о создании этого вида награды.

Почётное звание «Заслуженный журналист России» появилось в государственной наградной системе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, как было принято решение о создании звания, и кто сможет претендовать на почётную награду, в эфире НСН рассказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

«Всё началось ещё в январе, когда была встреча президента с руководителями СМИ в “Комсомольской правде”, я там присутствовал и как раз задал президенту этот вопрос. Владимир Владимирович ответил, что профессия журналиста — героическая, и, конечно, стоит эту тему поддержать, стоит обдумать этот вопрос, чтобы такое звание всё-таки появилось. Конечно, оно нужно. Тем более, тем самым я выполнил часть своих обязательств на съезде. Потому что это звание хотели создать ещё 25 лет назад наши коллеги. И наконец, это получилось», — поделился Соловьёв.

По его словам, он уже получает массу сообщений от коллег по всей стране, в которых они выражают поддержку в этом решении и радость. Ранее, отметил глава Союза журналистов России, когда сотрудника прессы хотели наградить, он мог претендовать только на звание Заслуженного работника культуры или Заслуженного работника связи.

Одним из главных критериев при награждении будет уважение журналиста читателями и его трудовой стаж, добавил Соловьёв. Номинировать на звание сотрудника смогут главы редакций.

«Мы долго думали о критериях награждения. Сошлись на том, что это должен быть очень уважаемый читателями, слушателями и зрителями человек, уважаемый в регионе или во всей стране, и он должен не менее 20 лет проработать в СМИ. А дальше эти документы идут так же, как награждение государственной наградой. Указ подписывает президент, он же и награждает. Инициаторами награждения будут редакции радио и телевидения, газет и интернет-изданий, а также региональные отделения Союза журналистов России или наше центральное управление СЖР», — рассказал Соловьёв.

Добавим, что в документе, который прилагается к указу президента, отмечено, что звание может присваиваться журналисту за личные заслуги в повышении в обществе авторитета отечественной журналистики, за создание авторского стиля, формирование в обществе социальной ответственности и гражданской позиции, пишет «Газета. ру».