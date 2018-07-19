Глава СЖР рассказал, кого будут награждать званием Заслуженного журналиста России

Владимир Соловьёв поделился с НСН тем, как было принято решение о создании этого вида награды.
Почётное звание «Заслуженный журналист России» появилось в государственной наградной системе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
О том, как было принято решение о создании звания, и кто сможет претендовать на почётную награду, в эфире НСН рассказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.
«Всё началось ещё в январе, когда была встреча президента с руководителями СМИ в “Комсомольской правде”, я там присутствовал и как раз задал президенту этот вопрос. Владимир Владимирович ответил, что профессия журналиста — героическая, и, конечно, стоит эту тему поддержать, стоит обдумать этот вопрос, чтобы такое звание всё-таки появилось. Конечно, оно нужно. Тем более, тем самым я выполнил часть своих обязательств на съезде. Потому что это звание хотели создать ещё 25 лет назад наши коллеги. И наконец, это получилось», — поделился Соловьёв.
Одним из главных критериев при награждении будет уважение журналиста читателями и его трудовой стаж, добавил Соловьёв. Номинировать на звание сотрудника смогут главы редакций.
«Мы долго думали о критериях награждения. Сошлись на том, что это должен быть очень уважаемый читателями, слушателями и зрителями человек, уважаемый в регионе или во всей стране, и он должен не менее 20 лет проработать в СМИ. А дальше эти документы идут так же, как награждение государственной наградой. Указ подписывает президент, он же и награждает. Инициаторами награждения будут редакции радио и телевидения, газет и интернет-изданий, а также региональные отделения Союза журналистов России или наше центральное управление СЖР», — рассказал Соловьёв.
Добавим, что в документе, который прилагается к указу президента, отмечено, что звание может присваиваться журналисту за личные заслуги в повышении в обществе авторитета отечественной журналистики, за создание авторского стиля, формирование в обществе социальной ответственности и гражданской позиции, пишет «Газета. ру».