Глава НАК не поверил в арест сотрудников ФСБ из-за борьбы с коррупцией

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал НСН, почему арест борцов с коррупцией не связан с делом ФСИН.
В Москве арестовали двух офицеров управления «М» ФСБ, которое занимается борьбой с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и ФССП, пишет «Коммерсантъ». Майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова заключили под стражу по делу о мошенничестве.
Отметим, что на основе раппортов Никитюка и Струкова сейчас проводится масштабное расследование во ФСИН. Однако, в эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что задержание сотрудников ФСБ не связано с их деятельностью по разоблачению злоупотреблений в тюремном ведомстве.
«Если суд арестовал, значит, были какие-то основания. Cотрудники попали, ну попали. Это никак не связано с собранными и уже представленными доказательствами, которые находятся на рассмотрении в суде. Я не думаю, что там каким-то образом повлияет», — сказал Кабанов.
Глава НАК добавил, что само дело комментировать преждевременно, так как неизвестны все факты в силу того, что расследование является закрытым.
Напомним, в рамках расследования ФСИН, основанием для которого послужили рапорты позднее задержанных сотрудников ФСБ, был арестован заместитель директора службы Олег Коршунов.