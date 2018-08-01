Глава НАК не поверил в арест сотрудников ФСБ из-за борьбы с коррупцией

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал НСН, почему арест борцов с коррупцией не связан с делом ФСИН.

В Москве арестовали двух офицеров управления «М» ФСБ, которое занимается борьбой с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и ФССП, пишет «Коммерсантъ». Майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова заключили под стражу по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Никитюк и Струков причастны к афере по отчуждению половины активов коммерческой структуры, которой принадлежал строительный рынок «На Остаповской». За это они обещали «решить вопрос» по сносу павильонов. Сделку предлагалось оформить на стороннего человека. Однако документы не подписали. Позже рынок всё же снесли, но его владелец получил компенсацию в размере 90 миллионов рублей. Испугавшись, что деньги придётся делить с офицерами, предприниматель написал на них заявление. Офицеры ФСБ вину не признают.Отметим, что на основе раппортов Никитюка и Струкова сейчас проводится масштабное расследование во ФСИН. Однако,заявил, что задержание сотрудников ФСБ не связано с их деятельностью по разоблачению злоупотреблений в тюремном ведомстве.«Если суд арестовал, значит, были какие-то основания. Cотрудники попали, ну попали. Это никак не связано с собранными и уже представленными доказательствами, которые находятся на рассмотрении в суде. Я не думаю, что там каким-то образом повлияет», — сказал Кабанов.Глава НАК добавил, что само дело комментировать преждевременно, так как неизвестны все факты в силу того, что расследование является закрытым.Напомним, в рамках расследования ФСИН, основанием для которого послужили рапорты позднее задержанных сотрудников ФСБ, был арестован заместитель директора службы Олег Коршунов.