Без вины виноватые? Арестованные офицеры ФСБ отрицают причастность к мошенничеству

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Офицеров управления «М» ФСБ арестовали по подозрению в отчуждении половины активов строительного рынка.

В Москве арестованы два офицера ФСБ – майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков. Решение о заключении под стражу было принято Московским гарнизонным военным судом. Уголовное дело против них возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас офицеры, которые входили в управление «М» ФСБ, находятся в камерах СИЗО «Лефортово», сообщает «Коммерсант».

Следствие уверено, что Никитюк и Струков причастны к афере по отчуждению половину активов коммерческой структуры, которой принадлежал строительный рынок «На Остаповской». За это они обещали «решить вопрос» по сносу павильонов. Сделку предлагалось оформить на стороннего человека. Однако документы не подписали. Позже рынок всё же снесли, но его владелец получил компенсацию в размере 90 миллионов рублей. Испугавшись, что деньги придётся делить с офицерами, предприниматель написал на них заявление. Офицеры ФСБ вину не признают.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, что «вся правоохранительная система находится в режиме коррупционных рисков». По его мнению, нет никакого практического эффекта в том, чтобы «говорить о том, что нужны новые перестановки».

Однако когда был задержан глава федерального ГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов по подозрению в мошенничестве и хищении бюджетных средств, Кирилл Кабанов заверил НСН в том, что неприкасаемых в РФ становится всё меньше.

«Если раньше такие дела не только в публичную плоскость не доходили, но не доходили до суда, то эти заявления говорят, что неприкасаемых становится все меньше и меньше», - убеждён Кабанов.

Напомним, именно рапорты Никитюка и Струкова ранее послужили основой масштабной проверки во ФСИН, которая до сих пор проводится. В рамках данного расследования был арестован заместитель директора службы Олег Коршунов, сообщает Ura.ru .