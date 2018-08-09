Глава комитета Госдумы: Обязательный брачный контракт отпугнёт от ЗАГСа

Тамара Плетнева в эфире НСН назвала очевидные недостатки инициативы об обязательном составлении брачных контрактов.

В России предложили сделать обязательным брачный контракт перед свадьбой. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров уверен, что данная мера позволит уменьшить нагрузку на суды при разводах, а также предотвратить нарушение прав несовершеннолетних детей. При этом услуги по составлению брачных контрактов должны будут оказывать бесплатно в районных отделениях ЗАГСов, пишет Газета.ру.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире НСН заявила о минусах принудительного составления брачных контрактов.

«Возможно, кому-то составление контракта очень важно, но оно должно осуществляться на добровольной основе. Принимать закон, обязывающий всех – это неправильно. Я думаю, что мы его не поддержим. У нас есть возможность составления брачного контракта по желанию. Граждане, которые не хотят составлять контракт, просто не будут регистрироваться. А мы хотим, чтобы у нас были официально зарегистрированные браки. Чтобы дети были защищены. А дележка имущества – это уже на совести родителей. Мы не можем поощрять разводы», - добавила она.

Ранее Владимир Петров выступал с другими скандальными социальными инициативами, которые вызывали бурное обсуждение общественности. В частности, он предлагал ввести обязательное тестирование на совместимость перед свадьбой, штрафовать беременных за употребление табака и алкоголя, и запретить бордели с секс-роботами.