Депутат предложил запретить бордели с секс-роботами

Владимир Петров в эфире НСН рассказал о намерении внести соответствующие поправки в уголовный кодекс.

Депутатами Законодательного собрания Ленинградской области подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Как указывается в пояснительной записке, документ разработан с целью совершенствования уголовного законодательства и предлагает введение уголовную ответственность за организацию оказания сексуальных услуг с использованием специализированных кукол.

Автор инициативы, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в эфире НСН указал на существующий пробел в законодательстве и заявил о необходимости его устранения.

«В связи с недавно появившейся информацией об открытии в европейских странах борделей с секс-куклами и так называемыми секс-роботами, у неких предпринимателей в Ленинградской области возник вопрос о правомерности подобной деятельности на территории нашей страны. Они обратились за разъяснениями к депутатам местного сельского поселения, а те, в свою очередь, к нам. При рассмотрении этого обращения мы выяснили, что в законодательстве существует определенный пробел, а также отсутствует соответствующая статья уголовного кодекса. В связи с этим депутатами Законодательного собрания Ленинградской области было принято решение составить проект изменений в УК РФ, ввести понятия секс-роботов и секс-кукол и запретить их использование на территории России. Данный законопроект предусматривает ответственность за деяния, направленные на организацию оказания сексуальных услуг с использованием кукол, предназначенных для полового сношения или иных действий сексуального характера, а равно содержание притонов или систематическое предоставление помещений для оказания сексуальных услуг с использованием таких кукол. В качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок», - пояснил он.

Инициатор законопроекта уверен, что появление в стране подобных борделей будет означать лишь одно - намеренные действия по разложению морали и нравственности граждан.

«Все чаще в средствах массовой информации можно встретить свидетельства того, что за рубежом набирает популярность такой вид организации проституции как бордели с «эротическими куклами» вместо «представительниц древнейшей профессии». Это явление поражает своей извращенностью и циничностью. Не вызывает сомнений, что при наличии лазеек в действующем законодательстве «кукольные» бордели начнут стремительно плодиться по всей территории Российской Федерации. Очевидно, что распространение таких заведений приведет к росту числа сексуальных отклонений и преступлений, совершаемых на этой почве. И мы должны этому противостоять», - отметил политик.

Напомним, 26 января Владимир Петров направил на рассмотрение в Минздрав инициативу, которая предполагает обязательное психологическое тестирование на совместимость пар, вступающих в брак. Это предложение критически прокомментировали многие психологи, а также деятели политики и культуры.