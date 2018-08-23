Гильдия автошкол: Черно-белое фото в новых правах не понравится женщинам

Глава общенационального союза автопрофессионалов в эфире НСН прокомментировал выпуск обновленных водительских удостоверений.

В России будут введены водительские права нового поколения с встроенным микрочипом. В удостоверении разместят QR код для автоматизированного учета и для защиты от подделок. Надпись «водительские права» будет продублирована на английском и французском языках: предполагается, что это должно упростить поездки на автомобиле за рубеж.

Похожие изменения произойдут и со свидетельствами о регистрации. Госпошлина за новые документы составит 1,5 тысячи рублей за свидетельство и 3 тысячи рублей за права. Необходимые поправки в законодательство уже внесены. Ранее выданные права и свидетельства будут действовать до окончания срока действия.

Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев в эфире НСН заявил о необходимости защиты прав от подделок.

«Эксперты Гильдии автошкол с одобрением восприняли это нововведение. Перспектива защиты водительских удостоверений от подделок должна быть для всех водителей очень важна. Некоторые люди, которые были лишены прав, находят возможности и используют поддельные удостоверения, чем мешают законопослушным гражданам. Если это будет документ более надежный, более читаемый, более легитимный за рубежом, то это только плюс. Не очень понятно, почему черно-белая фотография, женщины-водители переживают больше именно из-за этого. Но, видимо, это как-то улучшит ситуацию с поддельными документами», - предположил он.

Выдача новых удостоверений будет происходить в подразделениях, имеющих «необходимые технические возможности для их оформления», отметили в МВД. Произойдет это только после «создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры». Точные сроки в МВД не называют.