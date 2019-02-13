Гидрометцентр: Снегопад сменится солнцем на День всех влюблённых

Научный руководитель Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что внезапный снегопад в Москве нельзя считать аномальным.

Продолжительный сильный снегопад, который начался в Москве минувшей ночью, перестанет идти к вечеру. Об этом в эфире НСН сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он считает, что нынешнюю погоду нельзя назвать аномальной, несмотря на то, что синоптики её заранее не прогнозировали.

«Коллапсом я бы это не назвал. Зима, снег, мокрый снег, иногда дождик. Периодически это случается. Погода, конечно, не комфортная для водителей, городских служб, для пешеходов. Однако потерпеть осталось немного. К 18 часам осадки должны прекратиться. Температура воздуха уже начала понижаться, она переходит к минусовым значениям. Вечером снег перестанет идти, но проблемы останутся. Растаявшие массы начнут подмерзать, будет сильная гололедица. Внимательными следует быть как водителям, так и пешеходам. На дорогах, тротуарах и придомовых территориях очень трудно одномоментно рассыпать реагенты. Ещё одна неприятность связана с тем, что мокрый плотный снег накопился на ветках, проводах. Поэтому нужно быть очень внимательными, находясь около деревьев, особенно старых. К вечеру, после прохождения атмосферного фронта, усилится ветер, в порывах – до 15 м/с. Завтра гололедица сохранится. Ночные температуры уже будут вполне зимними от 7 до 10 мороза, по области местами до -12 -13 градусов. Завтра днём вполне комфортно – от -1 до -6, преимущественно -2 -4 поле полудня. Даже солнце будет выглядывать в День всех влюблённых. Понижение температуры будет кратковременным и к выходным прогнозируется опять оттепель»., - рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра.

Снегопад в Москве побил рекорд для 13 февраля за всю историю метеонаблюдений. По данным синоптиков, с начала суток уже выпало 11 мм осадков – это пятидневная норма.

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