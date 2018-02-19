Геи не поверили в целительную силу РПЦ

ФОТО: photobook33.ru

ЛГБТ-активист Николай Алексеев объяснил НСН, почему гомосексуализм не лечится воцерковлением.

Вернуть гомосексуалистов к традиционной сексуальной ориентации способно воцерковление. Такую мысль высказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — цитирует владыку Ura.ru.

Московский ЛГБТ-активист Николай Алексеев в эфире НСН не поддержал теорию представителя РПЦ, а также объяснил, почему не существует эффективного способа «излечить» представителя сексуальных меньшинств от его «недуга».

«Я крещённый человек, православный, и мне очень хотелось бы спросить — куда нужно сходить, записаться на приём, чтобы “излечиться” с помощью воцерковления от гомосексуализма. Я не знаю ни одного человека, который бы “излечился”. Это невозможно, потому что это врождённые характеристики человека, точно так же, как нельзя поменять цвет глаз, кожи, леворукость или праворукость. Это всё заложено природой, поэтому нет даже никакого смысла в том, чтобы предпринимать шаги, чтобы изменить сексуальную ориентацию 5% населения, которые были во все времена, во всех странах. Естественно, что никто никого лечить не будет, ни с помощью медицинских, ни с помощью духовных методов, просто потому, что их не существует», — заявил ЛГБТ-активист.

Он напомнил, что новостей и заявлений, связанных с темой сексуальной ориентации, стало чрезмерно много в последнее время, однако большинство из них не стоят внимания. Слова митрополита Иллариона он также отнёс к категории пиара позиции Русской православной церкви.

«Мы слышим очень много подобного бреда в последнее время. Лечить от гомосексуализма предлагали шарлатаны от медицины, что противоречит международной психиатрической конвенции. МКБ-10 — классификация психических заболеваний, в которой говорится, что гомосексуализм не является таковым. Весь мир это признал, и Россия признала. Теперь предлагают лечить с помощью духовных вещей — религии, церкви. Я считаю, что это очередное эпатажное заявление для привлечения внимания к этой теме, для акцентирования позиции Русской православной церкви по этому вопросу, но не более того», — заключил Алексеев.

По мнению митрополита Волоколамского Иллариона, сексуальная ориентация человека не является врождённым качеством, что доказано рядом учёных. Склонность к гомо- или гетеросексуальным отношениям определяется в детстве или юности, на что воздействует множество факторов, пояснил представитель РПЦ. При этом он добавил, что не считает позицию церкви по этому вопросу антинаучной.