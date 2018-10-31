Гарри Бардин: Черкасский заряжал всех вокруг талантом

Художник-мультипликатор в эфире НСН рассказал, каким человеком был его коллега и друг Давид Черкасский.

В Киеве на 88-ом году жизни умер легендарный советский мультипликатор Давид Черкасский, автор незабвенной «пиратской трилогии»: «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ». Его друзья сообщили, что два месяца после инсульта он лежал в реанимации, все это время врачи сражались за его жизнь.

В своем творчестве Черкасский использовал метод комбинированной съемки: совмещал анимацию и игровые съемки. О таком приеме заговорили как о новаторстве в мультипликации после выхода «Приключений капитана Врунгеля» в 1980 году, где герои плавали не по нарисованному морю.

Советский, российский художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин рассказал НСН, каким человеком был Черкасский.

«Для меня это очень большая утрата. Я его хорошо знал. Это был человек, которому Бог запланировал 120 лет жизни. Казалось, что он вечный. Тот мотор, который был в нем, который заряжал всех вокруг своим жизнелюбием, юмором и талантом, казалось, был неиссякаем. Он был лидером украинской мультипликации, благодаря его фильмам о нем знал весь Советский Союз. К сожалению, легенды уходят. Это очень горько. Говорят незаменимых людей нет, так вот это неправда. Он был незаменимым, таким и останется», - отметил он.

В 1995 году Черкасский получил титул Заслуженного деятеля искусств Украины, а в 2010 году - Народного артиста Украины. Он также награжден украинским орденом «За заслуги» 2-й и 3-й степени и другими медалями.