Умер известный аниматор Давид Черкасский

Скончался художник-мультипликатор Давид Черкасский. Ему было 86 лет. Последние два месяца он провел в реанимации, куда попал после инсульта, пишут Dni.ru.

Черкасский создал культовые российские мультфильмы «Волшебник Ох», «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Остров сокровищ» и многие другие.

Черкасский родился 23 августа 1932 года в городе Шпола Черкасской области Украинской ССР.

Окончил Киевский инженерно-строительный институт, работал как инженер-строитель. В 1959 году пришёл на киностудию «Киевнаучфильм» в качестве аниматора, в 1964 году дебютировал как режиссёр. Работал в рисованной технологии, с 1969 года совмещал с перекладкой. В 1974 году на Одесской киностудии поставил картину «Прощайте, фараоны!» (в соавторстве). С 1989 года – президент Международного (до 1991 – Всесоюзного) фестиваля анимационных фильмов «Крок» (с 1991 – с Э.В.Назаровым). Академик Академии телевидения Украины, член–корреспондент Академии искусств Украины, член АСИФА. Снимался в фильме из цикла «Анимация от А до Я» (1998).

Заслуженный деятель искусств Украины. Кавалер Ордена «За заслуги» ІІІ степени.

Ранее НСН сообщила о кончине Николая Караченцова. Киноактёр Владимир Торсуев, сыгравший в фильме «Приключения Электроника» Сыроежкина в эфире НСН вспомнил о совместной работе с Николаем Караченцовым. По его словам, после выхода фильма им не удавалось видеться часто, однако они поддерживали близкие отношения.