Гаишники пытаются вернуть себе хлеб. Почему москвичам списали 5 млн штрафов?

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» заявил НСН, что сбой системы мог быть спровоцирован инспекторами ГИБДД.

Пять миллионов автомобильных штрафов за два года не было оформлено и оплачено в Москве. Такие данные привёл начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, пишет «Коммерсант». По его словам, к этому привёл сбой в федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН выразил сомнение, что вина в таком масштабном списании штрафов действительно лежит на автоматической системе. После перехода на ФИС многие хранители полосатого жезла лишились стабильного нелегального приработка, что, по его мнению, могло привести к саботажу (слушайте аудио).

«Я боюсь, что просто идёт саботаж. Поскольку система фото и видеофиксации последовательно вытесняет с дороги сотрудников Госавтоинспекции и сказывается на их нелегальных доходах, я не исключаю, что есть лица, заинтересованные в том, чтобы дискредитировать эту систему и вернуть гаишников на дороги», — заявил Похмелкин.

Ранее в эфире НСН бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров высказал противоположную точку зрения, отметив, что живой человек всегда лучше исполнит закон, чем автоматизированная машина.