Экс-глава ГИБДД рассказал, почему москвичам списали 5 миллионов штрафов

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Владимир Фёдоров заявил НСН, что замена инспектора вычислительной системой ухудшает качество работы Госавтоинспекции.

Москвичам списали более пяти миллионов автомобильных штрафов за два года из-за технической ошибки в базе данных. Об этом заявил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, пишет «Коммерсант». По его словам, причиной послужило некорректное слияние баз данных, где часто были не указаны улица, номер дома или допущена ошибка в фамилии нарушителя.

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН заявил, что человеческое участие в процессе взыскания помогает успешнее избежать ошибок. Замена же системы на автоматическую, по его мнению, не может гарантировать следование букве закона.

«В моё время такой системы не было. Было немного проще и человечнее — больше людские ресурсы привлекались к тому, чтобы штрафы взыскивать, а не техника. Поэтому мне трудно сказать, где произошёл сбой в системе. Но я знаю, что во многих регионах судебные исполнители даже физически находятся в помещении Госавтоинспекции. Я считаю, что это ведёт к более тесному человеческому общению и, соответственно, к более тщательному исполнению законов России», — заявил Фёдоров.

Добавим, за 2017 год в столице было вынесено более 24 миллионов штрафов, в предыдущем — более 11 миллионов. Соответственно, за два года из-за сбоя системы было не оформлено боле 15% нарушений. Отмечается, что в Москве происходит до 30% фиксируемых нарушений из общего количества по стране.