ФСБ задумала борьбу с радикальной молодёжью

По словам Александра Бортникова молодёжь порождает «закрытые группы, преследующие цели активного противодействия существующей власти, причем, методами вооруженной борьбы».

Предложения по борьбе с радикализмом среди молодежи подготовила руководству страны Федеральная служба безопасности России, - сообщил ее директор Александр Бортников. По его словам, которые приводит ТАСС, в этом направлении должны активно работать не только силовики, но и органы власти, гражданское общество, школа. В молодежной среде появляются «закрытые группы, преследующие цели активного противодействия существующей власти, причем, методами вооруженной борьбы», - отметил глава ФСБ. В качестве примеров преступлений, в которые выплескивается молодежный радикализм, Бортников напомнил расстрел учеников колледжа в Керчи, нападение на здание УФСБ в Хабаровске, взрыв при входе в здание УФСБ в Архангельске. Еще цитата из заявления Бортникова: «Проблема должна решаться незамедлительно… Мы фактически упустили трудных подростков, трудную молодежь, которая попала под влияние отдельной группы лиц и стала исповедовать радикальные взгляды. И левые, и правые, а где-то и вперемешку - сумбур в голове», - сказал директор ФСБ. В чем суть предложений ФСБ по борьбе с молодежным радикализмом, глава службы не уточнил.

Работы в этом направлении – непаханное поле, причем, в самых разных сферах, включая, кстати, СМИ и интернет. Во многом именно их стараниями в информационном пространстве сформировался культ насилия и агрессии, - указывала в эфире НСН завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова, комментируя в конце минувшей неделе задержание 17-летнего москвича, дома у которого нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство. На него, напомним, ФСБ вышла в результате расследования архангельского взрыва, устроенного его сверстником. Информация о подобных преступлениях не должна побуждать подростков к повторению шагов такого рода, - подчеркнула Ольга Карабанова.

«Очень часто они идут на эти шаги, чтобы стать героями новостных передач, чтобы о них хотя бы немного, но говорили. Это очень заразительно. Сегодня далеко не всегда молодым людям предлагает общество те формы социальной активности, социальной практики, где они могли бы себя утвердить в просоциальных и желательных для общества формах деятельности. Ну, и подчеркивается, что это молодые люди, у которых не было друзей, увлечений, интересов. Они проводили время дома, сидели в интернете, не имели социальных связей. То есть не выходили за это пространство, в котором далеко не всегда они могут найти те самые высокие идеалы, очень часто им подсовывают прямо противоположные идеи», - сказала психолог.

А вот тут возникает вопрос об ответственности еще и семьи, без участия которой в жизни собственного ребенка ни школа, ни ФСБ не смогут привить какие бы то ни было идеалы и увлечения, и уж тем более проследить, чем подросток часами занят в сети.

Всеволод Нерознак