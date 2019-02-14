Мясо третьего сорта. Эксперт рассказал, из чего делают пельмени

Ведущий эксперт в области мясной промышленности в эфире НСН прокомментировал результаты проверки Роскачества.

Роскачество проверило российские пельмени и не нашло ни одного производителя, которому можно присвоить государственный Знак качества. Руководитель ведомства рассказал, что производители подменяли заявленные на этикетке ингредиенты более дешевыми аналогами и добавляли крахмал и загустители, которые не были указаны в составе продукта. Также эксперты обнаружили в мясе остатки антибиотиков, отмечает ТАСС. Уточняется, что производители уже связались с Роскачеством и заявили, что ужесточат контроль на производстве или сменят поставщиков продукции.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности, мясник с 30-летним стажем Борис Рябинкин в эфире НСН рассказал, что для пельменей используется «колбасное» мясо.

«Раньше были сибирские пельмени, люди их очень любили, они всем нравились, но по ГОСТу они бы не прошли. Потому что там увеличенный процент жирности. Сделать такие идеальные пельмени, которые хотят сейчас – не получится. Того вкуса уже не будет. Мясо разваливается. В натуральных пельменях мясо не разваливается. Это первый признак того, что в них нет никаких добавок. Они стараются сделать их сочнее за счет различных добавок, белка, крахмала. Пельмени – это, как правило, подсобная продукция. Хорошее мясо продают целиком, а пельмени делаются из мяса третьего сорта. "Котлетное мясо" – так оно и называется. Из высшего сорта пельменей не было никогда», - добавил он.

Собеседник НСН отметил, что антибиотики могут оказаться в мясе из-за того, что недобросовестные поставщики нарушают сроки содержания вакцинированных животных.

«Скорее всего, антибиотики нашли из-за того, что убой проводился после вакцинации. Это проводится регулярно, особенно в зимний период, чтобы не заболела скотина. Два месяца после этого ее нельзя резать, пока не рассосется. А тут потребность появилась – и они режут. Но это уже не изготовитель, а те люди, которые поставляли мясо. У нас можно пельмени делать из чего хочешь, а лабораторный анализ производится только на наличие вредоносных бактерий. Состав совершенно не проверяется. Если хотите, чтобы соответствовало знаку качества – значит, лабораторный анализ должен быть дороже и чаще», - заявил специалист.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года президент России Владимир Путин, находящийся в КНР с трехдневным рабочим визитом, приготовил с китайским лидером Си Цзиньпином некоторые блюда местной кухни. Китайские повара научили Путина готовить тяньцзиньские деликатесы, в частности гоубулей, блюдо, которое напоминает русские пельмени. Кулинарный талант российского лидера вызвал похвалупредставителей китайской делегации.