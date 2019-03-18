Эксперты заявили о занижении уровня безработицы в России

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами МИИТ рассказала НСН, почему статистические данные о незанятых россиянах не соответствуют действительности.

Уровень безработицы в России с ноября 2018 года по январь нынешнего года составил около 5 процентов. Таковы результаты исследования «РИА Рейтинг». Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – 26,3% и 16,2% соответственно. Минимальный уровень безработицы специалисты обнаружили в Москве (1,2%), Санкт-Петербурге (1,4%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (2,2%).

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила в интервью НСН, что безработица на самом деле может быть вдвое выше, чем говорят аналитики.

«Мне кажется, что все равно эта официальная статистика несколько принижена, потому что люди просто о себе не заявляют. В реальности, конечно, безработных и ищущих активно работу на порядок выше. Если речь идет о регистрируемой безработице, то, наверное, так и есть, а фактически, я думаю, она раза в два выше», — сказала специалист.

При этом она отметила, что уровень безработицы в 7-8 процентов еще находится в зоне коррекции социальной напряженности, а безработица в 12-15 процентов уже грозит «коллизиями и социальными взрывами».

По словам эксперта, россияне не спешат регистрироваться в качестве безработных из-за того, что службы занятости слабо помогают им в трудоустройстве. Кроме того, в стране наблюдается отток трудоспособного населения в регионы, где проще найти работу.

«Мой опыт общения с регионами подсказывает, что люди не заявляют о себе, как о безработных, не встают [на учет] в соответствующие органы, не претендуют на получение пособия по безработице, поскольку оно в любом случае не позволяет решать свои материальные вопросы и как-то жить на эти деньги. Не в традициях идти в службу занятости, всё своими силами, связями, характером. Все-таки происходит процесс маятниковой миграции, либо перераспределения трудовых ресурсов, выезда из тех городов и зон, где и заработная плата скромная, совсем неконкурентная, в те зоны притяжения, где и заработная плата выше, и предложение рабочих мест есть. И временная безработица в поисках места работы не фиксируется в органах. Я бы на это сделала акцент. Я думаю, что там показатели по безработице еще более высокие. Но опять-таки, люди не заявляют о себе как безработных, а уезжают на работу в другие регионы в сферы строительства, торговли, сферы обслуживания. Могу сказать по Чечне, что там мест предложения труда особо нет. Те заводы, которые могли бы давать и 120 и 160 рабочих мест, не строятся и не восстанавливаются. Рабочие места должна быть, их нужно создавать. Население растет, традиционно положительный прирост по рождаемости, но работы нет, и люди выезжают», — сказала эксперт.