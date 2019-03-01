Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы

Рейтинг регионов с самым низким уровнями безработицы представили в Минтруде. Менее всего безработных зафиксировано в Севастополе (0,2%) и Ленинградской областях.

Также в топ-5 входят Калужская, Липецкая, Нижегородская, Ульяновская области.

Первую строчку в списке с самым высоким уровнем безработицы заняла Ингушетия с показателем 8,7%. Далее следуют Чечня - 8%, Республика Тыва - 3,9%.

Неблагоприятная ситуация сложилась также в Северной Осетии, на Алтае, в Амурской области, в Чукотском и Ненецком автономном округе.

Как пишет RT, по данным Минтруда в 2018 году было зарегистрировано 1,4 млн безработных граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017-м.