«Экспертиза все покажет». Психиатр-криминалист о деле сестер Хачатурян

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Михаил Виноградов рассказал в эфире НСН, где пройдёт посмертная психолого-психиатрическая экспертиза по делу об убийстве.

57-летнему Михаилу Хачатуряну, в убийстве которого подозревают его троих дочерей, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» рассказал адвокат одной из подозреваемых Алексей Паршин. По его словам, сбор медицинских документов и опрос свидетелей покажут наличие предполагаемых психических отклонений у погибшего. Также другой адвокат Ярослав Пакулин заявил НСН, что свидетельства сестёр вполне могут стать косвенными доказательствами психического расстройства убитого ими отца.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов обсудил с НСН ключевые моменты громкого дела.

«Это довольно неоднозначное преступление. Если верить тому, что говорят девочки, то их родной отец совершал над ними насильственные действия. Он был своеобразный человек, вел криминальный бизнес. Старшего сына он чуть не убил до смерти. Жена обратилась в полицию, но сотрудники органов оказались знакомыми погибшего, и женщина подверглась очередным издевательствам. После этого она уже боялась куда-то заявлять и ушла из семьи. Вот что представлял собой этот человек. Основная его негативная черта – крайняя жестокость. И вот теперь экспертиза должна показать, оговорили ли его девочки или нет. По убийствам, изнасилованиям и тяжким телесным повреждением, повлекшим и даже не повлекшим смерть, обязательно назначается судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Поскольку данный неординарный случай произошел в Москве, то посмертная экспертиза будет проходить в институте судебной психиатрии имени Сербского. Девочек разместят в изоляторе по отдельности, чтобы они между собой не договаривались. По всей видимости, они говорят правду, но я не готов ничего преждевременно утверждать», - заявил он.

Собеседник НСН предположил, что поступок девочек может квалифицироваться как совершенный в состоянии «отставленного аффекта».

«Есть понятие "состояние аффекта", люди в таких ситуациях ведут себя очень характерно. Симулировать это нельзя, это очень очевидное состояние. Российская психиатрия долгое время отказывалась от этого термина, хотя на Западе это используется. Сегодня у нас тоже есть такое понятие. Девочки ждали отца с оружием в руках, но убивать не хотели, как они говорят. Верить им и можно, и нельзя. То, что они подготовили молоток и другие предметы, еще не говорит, что они вполне осознанно шли на убийство. Человек скончался в машине скорой помощи. Возможно, речь идет не об убийстве, а о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. С позиции Уголовного Кодекса, это уже некое смягчение. Экспертиза, которая проводится в таких случаях, очень точно все рассчитывает. Сегодня уровень экспертизы очень высокий, подождем, что он покажет, Я не хочу забегать с предположениями, но понятие "отставленного аффекта", может быть, имеет место и здесь», - добавил он.

Трёх сестёр Хачатурян подозревают в убийстве отца, чье тело было обнаружено 27 июля с множественными колото-резанными ранами в квартире в Москве. Они сказали, что убили родителя, так как подвергались постоянному насилию. Девушки признали вину, в данный момент они находятся в СИЗО. В ходе слушания 20 августа следствие признало аморальные действия убитого, но девушек оставили под стражей до 28 сентября. Им грозят длительные сроки заключения.