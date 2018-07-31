«Правильно сделали». Психиатр-криминалист об убийстве сестрами отца-тирана

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В эфире НСН Михаил Виноградов сравнил убитого Михаила Хачатуряна с гитлеровскими фашистами.

Сестры Хачатурян Ангелина, Кристина и Мария, которых обвиняют в убийстве своего отца, рассказали об отношениях в семье сотрудникам московской Общественно-наблюдательной комиссии. По словам девушек, отец использовал их как рабынь, постоянно угрожал, не пускал на занятия в школу и в доме хранил оружие, сообщает «Интерфакс». Между тем, ряд знакомых семьи, по данным СМИ, называли его набожным и отзывчивым человеком. Напомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями обнаружили 27 июля в холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.



Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН заявил, что считает, что не стоит сомневаться в правдивости показаний дочерей.

«Все, что дочери написали и заявили – правда. Может, они немного преувеличили характер истязаний. Но отец их мучал, насиловал, обещал их убить, если кто-то из них расскажет об этом. Жена исчезла из его жизни и, что меня очень удивляет, из жизни дочерей. Она просто сбежала (по одной из версий, Хачатурян сам выгнал жену из дома – прим. НСН). Это у него уже второй брак. Сейчас идет разбор ситуации с позиции, могли ли правоохранители знать и предотвратить такие истязания дочерей и убийство мужчины. Как это ни странно прозвучит, но девочки правильно поступили. Это моя точка зрения. Терпеть такие издевательства в течение многих лет невозможно. Куда они теперь денутся – в интернат? У них нет ни образования реального, ничего своего. Когда они приходили из школы, отец их насиловал. Теперь у девочек сломаны жизни», - отметил эксперт.

Погибшему, по мнению Михаила Виноградова, была особенно свойственна полярность чувств – доброта с одним и жестокость к самым близким людям.

«Убитый имел двойственную натуру. Чем больше жестокости – тем больше слащавости. Он был очень доброжелателен к своему окружению, а дома становился зверем, из него вылезала противоположная сторона личности. Контроля за ним не было. Похожие качества были свойственны фашистам во времена Второй мировой войны, на это обращали внимание многие специалисты. Фашистские захватчики жестоко относились к населению, а в карманах формы носили трогательные письма жены, детей, родителей, их фотографии. А в отношении населения – жестокость без края», - рассказал агентству психиатр-криминалист.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Три сестры 17, 18 и 19 лет задержаны по подозрению в совершении преступления. Ранее девушки признали вину, срок их задержания был продлен на 72 часа. Сестры Хачатурян находятся в изоляторе временного содержания по Северо-восточному округу столицы.