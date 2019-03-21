Для спасения детей-маугли в России призвали строить кризисные центры

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами во время пресс-конференции НСН заявил о необходимости не только карательных мер по отношению к несознательным родителям, но и возможности помочь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Дети-Маугли: Новая болезнь общества?»

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил о необходимости кризисных центров для родителей с несовершеннолетними детьми.

«Самое важное, должны быть не только карательные меры. Увидели, что ребенок находится в трудной жизненной ситуации и начали прессовать маму. А может быть, ей лучше работу найти? Ей, чтобы найти работу, нужно, чтобы с ребенком кто-то посидел. Органы опеки посылают человека на биржу труда. Но и выработать комплекс мер реальной поддержки тем семьям, чьи дети находятся в сложных жизненных ситуациях. Не надо создавать им дополнительные проблемы, им надо помочь. Если с бездомными государство старается помочь и найти им жилье, то куда идти маме с ребенком в сложной ситуации? В каждом регионе должны быть кризисные центры, куда мама с малолетним ребенком, особенно если это мать–одиночка, могла бы пойти и пожить пару месяцев, пройти медицинское обследование и получить другую помощь», - пояснил он.

Ранее эксперт заявил о важности выявления проблемных случаев в семьях на ранних стадиях. Он рассказал о расширении полномочий полиции о доступе в квартиру, когда это касается несоблюдения прав несовершеннолетних, а также других мерах.