Работу над выявлением неблагополучных семей назвали недостаточной

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами во время пресс-конференции НСН заявил о необходимости расширения полномочий полиции при работе с проблемами в семьях у несовершеннолетних.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Дети-Маугли: Новая болезнь общества?»

С начала марта СМИ взбудоражила целая серия историй о детях-маугли. Сигналы бедствия исходили не от родственников несчастных детей, а от неравнодушных соседей, обращавшихся в органы детской опеки, с просьбой обратить внимание на неблагополучные семьи.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил о важности выявления проблемных случаев в семьях на ранних стадиях.

«В обществе бытует мнение, и оно обоснованное, что не надо вмешиваться в семью. Родители сами знают, как воспитывать своих детей, и как общаться друг другом. Есть этот общий тренд, который внедрен в СМИ и органы государственной власти. Важно определить грань, когда государство должно вмешиваться в защиту прав несовершеннолетних, и кто за это должен отвечать. Большую важность играет выявление проблемных случаев на ранних стадиях. Могут сообщить медики, могут сообщить участковые. Те же управляющие компании, которые активно обращаются в органы полиции, когда им не платят деньги, могут так же активно сообщать и о видимых проблемах с несовершеннолетними», - отметил он.

Эксперт напомнил, что в одном из последних таких случаев мать с маленькой девочкой, прописанные в квартире, не оплачивали коммунальные услуги около 5 лет. При этом никто в управляющей компании не отреагировал и никуда не обратился.

«Это говорит о полной неспособности системы выявления таких семей. Для обращения тех же соседей должна проведена информационная работа. Чтобы при соответствующем запросе в поисковике сразу выпадала страница органа опеки или профильного ведомства. Также мы должны расширить полномочия полиции о доступе в квартиру, когда это касается несоблюдения прав несовершеннолетних. Мы должны улучшить подготовку органов опеки и попечительства», - заявил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный указал на отсутствие системы профессиональной подготовки работников соцопеки. По его словам, специалистов, которые могли бы помочь неблагополучной семье, в России нет.