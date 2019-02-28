Эксперт: Состав пельменей в России никто не проверяет

Ведущий эксперт в области мясной промышленности пояснил НСН, почему у специалистов возникает так много нареканий к начинке в пельменях.

Роскачество провело проверку пельменей российского производства и не нашло ни одной марки, достойной Знака качества. Результаты исследований продукции 48 торговых марок опубликовано на сайте ведомства.

Эксперты исследовали один из самых популярных продуктов питания в стране по 88 показателям. Причем, оценивали пельмени только российского производства в ценовом диапазоне от 90 до 640 рублей за килограмм. В двух образцах было выявлено превышение требований по содержанию антибиотиков.

В 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий

А вот ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, недопустимого количества полифосфатов, листерий и сальмонелл, а также консервантов не было обнаружено ни одном исследуемом образце.

В качестве начинки все производители использовали мясо, но в некоторых случаях специалисты Роскачества увидели и незаявленные виды мяса. Как поясняется на сайте ведомства «они могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве».

При этом нет нареканий и замечаний по содержанию крахмала, превалирующему количеству сои, хотя ее ДНК встречалась в некоторых пельменях.

Как пояснил, начинку для пельменей из мяса высшего сорта никогда не делают.

«Надо понимать, что в натуральных пельменях мясо не разваливается. Это первый признак того, что в них нет никаких добавок. А производители делают начинку более сочной за счет различных добавок, белка, крахмала. Пельмени – это, как правило, подсобная продукция»», - пояснил мясник с 30-летним стажем.Эксперты пришли к выводу, что лучшие пельмени производят в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской и Челябинской областях, Мордовии и Башкирии, однако ни одна марка не смогла претендовать на Знак качества, сделали вывод эксперты.

«У нас можно пельмени делать из чего хочешь, а лабораторный анализ производится только на наличие вредоносных бактерий. Состав совершенно не проверяется. Если хотите, чтобы соответствовало знаку качества – значит, лабораторный анализ должен быть дороже и чаще», - заявилведущий эксперт в области мясной промышленности, Борис Рябинкин.Добавим, наименьшее количество нареканий получила продукция следующих брендов: «Сибирская коллекция», «Дымов», «Цезарь», «Останкино. Папа может», «Ермолино», «Мираторг», «ВкусВилл», «Атяшево», «ДобрынинЪ», «Уральские пельмени».

Специалисты Роскачества рекомендовали тщательнее изучать состав, из которого делают пельмени. Учитывая некоторые с микробиологическим составом нужно тщательно изучать этикету, и достаточно долго пельмени варить, чтобы не получить пищевого отравления.