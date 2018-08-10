Россиян убеждают выпить горькую пенсионную пилюлю

Правительство настаивает на пенсионной реформе, предрекая тяжёлую болезнь экономической системы страны.

«Горьким лекарством» назвал предложенную правительством пенсионную реформу премьер Дмитрий Медведев. В том смысле, что реформа пенсионной системе необходима, как горькая пилюля тяжелобольному.

«Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — сказал Медведев.

По его словам, нынешняя пенсионная система находится в «весьма непростом положении» с точки зрения соотношения числа пенсионеров к работающим гражданам. Это соотношение приближается к показателю один к одному, и есть риск, что пенсионную систему просто разорвет. Премьер признал, что такого рода изменения большинство людей не радуют, напомнив слова президента, согласно которым, «это никого не радует и среди членов правительства». Это замечание Владимир Путин сделал, когда впервые высказался о планах повысить возраст выхода на пенсию. Тогда, в июле, Путин предположил, что с реформой можно подождать.

«По большому счету, можно вообще ничего не делать в течение пяти, шести, семи или даже десяти лет. В принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы», — заявил президент.

Кстати, Медведев анонсировал новое выступление президента Путина по вопросу повышения пенсионного возраста. Подробное изложение взглядов главы государства на проект крайне непопулярной реформы пенсионной системы назрело давно. Более того, судя по опросам социологов, общество уже устало ждать объяснений. Сразу две компании, ФОМ и ВЦИОМ, констатируют дальнейшее снижение рейтингов президента и премьера. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, за Владимира Путина проголосовали бы 45% россиян, свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение». Последний раз такое было в 2013 году. С другой стороны работу Путина на посту президента позитивно оценивают 63% респондентов, как и неделей ранее. А вот работу премьера позитивно оценивают всего 24% опрошенных и безусловно не доверяют Медведеву 42% респондентов. Такие данные социологов приводит РБК.

Центризбирком тем временем столкнулся с целым потоком желающих организовать референдум против повышения пенсионного возраста. На этой неделе впервые за четверть века были одобрены заявки трех инициативных групп, а в пятницу – еще две. Председатель ЦИК России Элла Памфилова даже попросила не плодить одинаковые по сути заявки. «Уже есть зарегистрированные инициативные группы, и чем больше их будет, тем меньше вероятность того, что кто-то дойдет до референдума», — указала глава ЦИК, добавив, что это может девальвировать саму идею проведения референдума.

Всеволод Нерознак