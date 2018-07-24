Эксперт: Смартфон Илона Маска вряд ли станет революционным

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily в эфире НСН посчитал создание гаджета Илоном Маском попыткой использовать раскрученный бренд.

В сети появились изображения передней и задней панели смартфона, который создаёт компания Tesla Илона Маска. При этом технические характеристики гаджета и стоимость пока не раскрываются. Понятно только, что передняя панель будет иметь очень тонкие рамки, а на задней разместится логотип компании, сообщает РЕН ТВ .

в эфирезаявил, что смартфон Илона Маска не сможет преодолеть конкуренцию с Apple и Samsung

«На сегодняшний момент я рассматриваю это с точки зрения использования достаточно раскрученного бренда данного персонажа. Вряд ли возможно создать заметный конкурент компании Apple и компании Samsung в достаточно сжатые сроки, не имея при этом армии поклонников. Не могу гарантировать, что там будут использованы какие-то сверхсовременные наработки, которые бы позволили сделать не копию существующих гаджетов, а прорывную технологию. Если этого не произойдёт, то вряд ли этот смартфон сможет организовать многомиллиардные продажи», - считает эксперт.

Новый телефон получит название Quadra, сообщает Ura.ru . Ранее компания Tesla выпустила портативную зарядку. Её ёмкость составляет 3350 миллиампер-часов. Продукт был представлен в ноябре 2017 года и стоил 45 долларов.