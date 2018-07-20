Аналитик: Угрозу предприятиям от приложений создают сами пользователи

Мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger названы самыми рискованными мобильными приложениями для корпоративных клиентов по результатам исследования компании Appthority за второй квартал 2018 года. Эти мессенджеры заняли первую и вторую строчки рейтинга как для iOS-устройств, так и для смартфонов с платформой Android. На третьей строчке рейтинга для iOS-устройств оказалась навигационная программа Waze, а у Android – мессенджер Telegram. Отмечается, что эти два приложения попали в списки самых рискованных приложений впервые.
Причиной высокой степени риска при использовании вышеназванных приложений корпоративными клиентами специалисты называют несоответствие политике безопасности предприятий и то, что они могут отправлять на сервер данные, связанные с компаниями, в которых работают пользователи. Например, некоторые сервисы, попавшие в рейтинг, отправляют на свои серверы адресные книги и сообщения, отмечают исследователи.
В эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков напомнил пользователям, что зачастую они сами дают согласие на использование мессенджерами и другими приложениями всей своей информации, в том числе и адресных книг.
Напомним, в начале марта текущего года СМИ сообщили о масштабной утечке данных из соцсети Facebook. В центре скандала оказалась компания Cambridge Analytica, которая якобы собирала эти данные и использовала их в политической рекламе. Выяснилось, что компания получила персональную информацию 87 миллионов пользователей соцсети.