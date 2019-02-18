Эксперт: Российские регионы могут спасти только новые дороги

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев

Гендиректор Международного центра развития регионов заявил НСН, что отстающие по качеству жизни города спасёт строительство новых дорог. В том числе, железных.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область вновь стали лучшими регионами по качеству жизни. Об этом говорят данные исследования РИА Новости. Отмечается, что эксперты оценивали субъекты по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Каждому региону присвоили место в списке на основе полученных баллов: минимум — один балл, а максимум — 100.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. В нее, в частности, вошли Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Комментируя рейтинг, представленный РИА Новости, гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед в беседе с НСН рассказал об аутсайдерах и о том, чем обусловлены их столь низкие позиции в рейтинге:

«Самый сложный вопрос Тывы – это отсутствие хорошей коммуникации со всей Россией. В Тыве всего один продукт, который можно вывозить – это уголь. При этом там всего одна дорога. И много автомобильным транспортом не вывезешь. Нужно строить железнодорожную дорогу, а иначе Тыва так и будет на последних местах. Любой продукт, который производится в Тыве, получается существенно дороже за счёт транспортного аспекта. Там ведь и водочный завод строили, и завод по производству ковров – чего там только не было, но всё это постепенно умирало. Эти предприятия требуют большой поддержи для того, чтобы быть просто рентабельными. Тыва начнёт развиваться и уходить с последних мест тогда, когда там появится железная дорога», - отметил собеседник НСН.

По словам Игоря Маламеда, низкие позиции ещё одного аутсайдера – Забайкальского края – обусловлены тем, что большие проекты, которые там задуманы, не могут реализоваться много лет, потому что на севере-востоке края нет электроэнергии.

«Сейчас там строится линия электропередачи из Нижнеангарска. Когда её проведут, начнётся развитие Удокана. Может быть, Апсатское угольное месторождение будет включено. Там возможности есть. И вроде бы эти проекты реализуются, потому что там хотя бы железная дорога на Удокан есть. На юге надо решать вопрос с Краснокаменском. Он моногород. Там исчерпывается основное урановое месторождение. Надо переходит на так называемый шестой рудник. А это большие деньги: это дороги, электроэнергия. Краснокаменский ТЭЦ тоже на ладан дышит. Нужно вкладывать деньги, тогда будет развитие. Те предприятия, которые работали, сегодня в тяжёлом положении. А вообще Забайкальский край – это база стратегических материалов, а никто ничего не делает», - подчеркнул гендиректор Международного центра развития регионов.

Напомним, в ноябре прошлого года эксперты Финансового университета при правительстве России составили список городов с самым высоким качеством жизни населения. В него вошли Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. При этом выяснилось, что первое место в России по качеству дорог, работе ЖКХ, объему строительства и удобству города для жизни занимает город Грозный.

Москва и Санкт-Петербург входят в число лидеров по таким показателям, как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения.