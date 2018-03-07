Эксперт: Россия не может догнать и перегнать Америку из-за олигархов

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Георгий Фёдоров подтвердил НСН прогноз ОЭСР о низком уровне жизни в России к 2060 году.

Россия к 2060-му году останется единственной страной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отстающей по уровню жизни населения от эталонного показателя — США. Такой прогноз сделан в докладе ОЭСР «Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики – 2060», пишут «Ведомости».

Отмечается, что при отсутствии реформ в России рост ВВП на душу населения в ближайшие 12 лет составит всего 0,7%. Прогрессу в этом направлении мешает низкая производительность труда, которая вырастет к 2030 году всего на 0,5%, а также демографические проблемы в стране.

Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров в эфире НСН подтвердил неблагоприятный прогноз экспертов и пояснил, почему в России уровень жизни остаётся низким, особенно в регионах.

«Конечно, ситуация может измениться и в мировой экономике, и в экономике США. Но в целом, если посмотреть на состояние нашей экономики и на тот вектор, который выбран, то наблюдается явное отставание. К сожалению, не хватает ресурсов, структура экономики такова, что богатые богатеют, а население фактически нищает. Даже президент сказал, что у нас 22 миллиона человек находится за чертой бедности. Покупательская способность падает, соответственно, производство и доходы падают. Проблема в том, что в России вымывается активный средний класс, который является основой любого процветающего общества. Очень часто в регионах уровень жизни и зарплат настолько разнятся, что если в Москве можно найти достойную работу, то в малых городах существует высокая безработица. Фактически работающий человек, он такой же нищий, как и неработающий. Поэтому без смены курса, без перераспределения бюджета и ресурсов внутри страны, без снижения аппетита олигархов и без поддержки среднего и малого бизнеса, к сожалению, наше отставание будет расти», — заключил Фёдоров.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить ВВП в 1,5 раза к середине 2020 годов, отмечает «Свободная пресса». Он заявил, что это амбициозная, но выполнимая задача, и Россия готова её выполнить.