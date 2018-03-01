Экономист назвал выполнимыми задачи Путина по улучшению благосостояния россиян

Эксперт в эфире НСН рассказал, каким образом Россия сможет показать экономический рост.
Президент РФ Владимир Путин назвал благополучие граждан России и сбережение народа основой всего. С такими словами глава государства выступил 1 марта в «Манеже» в послании Федеральному Собранию. По словам Владимира Путина, в течение десятилетия главной задачей России станет повышение благосостояния населения. В то же время, как подчеркнул президент, уровень бедности граждан должен быть снижен как минимум в два раза в течение шести лет.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН назвал такие задачи выполнимыми.
«Это хорошее предложение. Текущая стабилизация российской экономики обнадёживает на предмет того, что у нас возможен экономический рост. Он возможен, но на фундаменте совершенно иной экономической политики. Первая опора этой политики – это политика, которая поощряет собственную торговлю и производство, вывоз на мировой рынок большего ассортимента товаров, развитие внутреннего производства, замещение импорта везде, где это можно. То есть такой классический экономический подход, который надо дополнять официальной политикой, обеспечивающей коллективное потребление», - отметил экономист.
«Те задачи, которые президент озвучил, выполнимы. Скорее всего, они будут достижимы вне зависимости от того, каким сложным окажется политический процесс после выборов. Мы будем двигаться в этом направлении», - заключил в эфире НСН Колташов.
Напомним, 1 марта в «Манеже» прошло традиционное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Стоит отметить, что первая половина выступления была посвящена экономике, социальной политике. Во второй половине Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии. Так, впервые были продемонстрированы испытания ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой «Сармат».