Экономист назвал выполнимыми задачи Путина по улучшению благосостояния россиян

ФОТО: Владимир Путин // РИА Новости/Наталья Селиверстова

Эксперт в эфире НСН рассказал, каким образом Россия сможет показать экономический рост.

Президент РФ Владимир Путин назвал благополучие граждан России и сбережение народа основой всего. С такими словами глава государства выступил 1 марта в «Манеже» в послании Федеральному Собранию. По словам Владимира Путина, в течение десятилетия главной задачей России станет повышение благосостояния населения. В то же время, как подчеркнул президент, уровень бедности граждан должен быть снижен как минимум в два раза в течение шести лет.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН назвал такие задачи выполнимыми.

«Это хорошее предложение. Текущая стабилизация российской экономики обнадёживает на предмет того, что у нас возможен экономический рост. Он возможен, но на фундаменте совершенно иной экономической политики. Первая опора этой политики – это политика, которая поощряет собственную торговлю и производство, вывоз на мировой рынок большего ассортимента товаров, развитие внутреннего производства, замещение импорта везде, где это можно. То есть такой классический экономический подход, который надо дополнять официальной политикой, обеспечивающей коллективное потребление», - отметил экономист.

По словам Василия Колташова, задачи, поставленные в послании, будут осуществляться вне зависимости от политического процесса после выборов.

«Те задачи, которые президент озвучил, выполнимы. Скорее всего, они будут достижимы вне зависимости от того, каким сложным окажется политический процесс после выборов. Мы будем двигаться в этом направлении», - заключил в эфире НСН Колташов.

Напомним, 1 марта в «Манеже» прошло традиционное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Стоит отметить, что первая половина выступления была посвящена экономике, социальной политике. Во второй половине Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии. Так, впервые были продемонстрированы испытания ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой «Сармат».