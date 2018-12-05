Эксперт рассказал о деятельности секты «Рожденных в СССР»

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в эфире НСН объяснил цели и задачи деятельности членов организации «Суверенные Живые Граждане СССР»

Ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании Камчатки начали получать письма от местных жителей с отказом оплачивать ее услуги. Такое решение граждан объясняется тем, что они рождены в СССР и продолжают жить по его конституции. Об этом сообщила советник гендиректора по информационной политике компании Елена Симаева. Она отметила, что в городе распространяют листовки, на которых указано, что если человек родился в СССР, то он не должен платить за услуги ЖКХ. При этом телефон организаторов профсоюза не работает.

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин рассказал НСН, что организация «Рожденные в СССР» является сектой с соответствующими целями и задачами.

«Эта организация появилась не на Камчатке. Она действует уже в нескольких регионах России. Это определенно секта. Ее руководитель в Сургуте обвиняется в сопротивлении властям и находится под стражей. Я впервые услышал о них примерно три месяца назад. Однако к тому времени они уже существовали и вероятно существуют уже пару лет. Они не платят за услуги ЖКХ, отказываются от документов, ведут провокационную деятельность, записывают различные ролики на YouTube, убеждая, что все документы, кроме советского паспорта, недействительные. Так же они говорят, что по документам являются мертвыми, поэтому путем отказа от современных документов необходимо доказывать, что они живые. Общую численность назвать трудно, однако они всплывают не только в разных регионах России, но и Белоруссии», — рассказал Дворкин.

Отметим, что по сообщениям СМИ, заявления об отказе оплачивать счета за электроэнергию зафиксированы также от жителей Амурской области в «Амурэнергосбыт». Отправителями в письмах числятся члены организации «Профсоюз "Союза СССР"».

Напомним, ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готова внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ. Кабмин рассмотрит проект закона, который упорядочит установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги и позволит сдержать их чрезмерный рост в регионах.