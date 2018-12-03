Эксперт: Беспилотный транспорт в России появится не раньше, чем через пять лет

Автомобильный эксперт в эфире НСН подчеркнул, что экспериментальный вариант автоматизированного транспорта в Москве и Татарстане нужно ждать не ранее весны.

В России может появиться беспилотное такси и общественный транспорт. Об этом рассказал заместитель главы ГИБДД РФ Владимир Кузин, сообщает «Милицейская волна». Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 декабря в трёх регионах РФ стартовал эксперимент по эксплуатации беспилотных машин. Он будет проходить в Москве и Татарстане. Для этого на дороги выпустят 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН предположил, что беспилотный транспорт в РФ появится не ранее, чем через пять лет.

«То, что стартовал эксперимент, это ещё не значит, что он начался реально. Первые такие автомобили появятся на дорогах Москвы и Татарстана не раньше весны, потому что сейчас будут оформляться документы, будет понятно, кто занимается этой темой. Надо прописать много вещей, которые до сих пор не прописаны. Где-то с весны у нас что-то куда-то поедет, но куда именно и что, пока не очень понятно. Тема новая, перспективная. Конечно, появится беспилотный транспорт (имеется в виду, что беспилотный транспорт получит широкое распространение – примечание НСН), но не раньше, чем через пять лет», - заверил НСН эксперт.

По словам Игоря Моржаретто, сначала такой тип транспортных средств будет ездить по скоростным трассам.

«Наши дороги ничем принципиально не отличаются от европейских. В европейской части у нас очень много хороших дорог. Так что если беспилотные автомобили появятся, то сначала на скоростных дорогах», - заключил в эфире НСН Моржаретто.

Напомним, ранее стало известно, что Россия сохранила позиции в европейском рейтинге по объёму продаж легковых автомобилей. РФ осталась на четвёртом месте, её опередили Германия, Франция и Великобритания. Пятёрку лидером замкнула Италия. В свою очередь, Игорь Моржаретто предположил, что в 2019 году автомобили поднимутся в цене.