Эксперт: Продуктами из потребительской корзины никто не питается

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В эфире НСН руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин рассказал о содержании потребительской корзины в России.

Содержание потребительской корзины в России не влияет на решение проблемы ожирения, заявил руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин..



«Она[потребительская корзина] никак не предназначена, чтобы кто-нибудь так питался. Она используется только для одной цели – расчётов прожиточного минимума. Так что связи между развитием ожирения и структурой продуктовой корзины никак не прослеживается», - отметил эксперт на пресс-конференции НСН.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания.

«Эта корзина, в какой-то мере, отражает структуру потребления продуктов питания в России. С другой стороны, она в полной мере должна обеспечивать медицинские понятия потребностей. В ней должно быть должное количество белка, нужное количество других незаменимых факторов. При этом ограничено содержание жира и сахара», - добавил Батурин.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова рассказала, что проблемы с лишним весом способствуют развитию психологических расстройств.