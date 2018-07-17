Психотерапевт: С лишним весом растет число психических расстройств

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В эфире НСН руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова рассказала о влиянии избыточного веса на психологическое состояние человека.

Проблемы с лишним весом способствуют развитию психологических расстройств, отметила руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова.



«С развитием ожирения как болезни развивается много психологических аспектов ожирения. Когда люди стесняются своего тела, есть попытка его наказать, за то, что оно такое есть, попытка его не слушать, потому что оно не нравится. Это ухудшает ситуацию», - отметила эксперт на пресс-конференции НСН на тему: «Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?».

По словам Коршуновой, употреблять в пищу продукты с избыточным количеством жиров и углеводов человека, зачастую, заставляют стрессовые ситуации.

«Заесть стресс-это импульсивный поступок, чтобы избавиться от тревоги, плохого настроения, получить наслаждение. Большинство людей знают, что то, что они делают в этот момент, нерационально. Информации про здоровое питание много, большинство населения в курсе этих вещей», - добавила эксперт.

Ранее научный консультант Союза Потребителей Росконтроль Светлана Дмитриева на пресс-конференции НСН рассказала о выявленных несоответствиях данных на этикетках ряда продуктов с реальным содержанием в них жиров и углеводов.