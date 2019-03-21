Детский психолог: В России не готовят специалистов по работе с семьей

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный во время пресс-конференции НСН указал на отсутствие системы профессиональной подготовки работников соцопеки.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Дети-Маугли: Новая болезнь общества?»

С начала марта СМИ взбудоражила целая серия историй о детях-маугли. В ряде случаев дети были недостаточно развиты для своего возраста из-за отсутствия воспитания и опеки со стороны взрослых, которые попросту бросали их на произвол судьбы.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал, что специалистов, которые могли бы помочь неблагополучной семье, в России нет.

«Редко органы опеки оказывают какую-то реальную помощь. У них нет для этого ни ресурсов, ни профессионального обеспечения, их никто этому не научил. Это просто случайные люди, которые попали на эти места. Это формальная инстанция. Кто может заниматься такой семьей и кто может помочь? Некому. Нет структур, предназначенных для помощи, их не существует. Есть центры психолого-педагогической помощи ребенку и семье. Они тоже мало могут помочь. Профессионально не обеспечены. В России никто не готовит специалистов по работе с семьей» , - констатировал он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова во время пресс-конференции раскрыла статистику лишения родительских прав. По ее словам, в прошлом году в Московской области 1165 родителей были лишены родительских прав, в том числе связанных с жестоким обращением с детьми – 5. 32 родителя восстановили по суду свои родительские права. «Лишение прав – это обратимый процесс, если родители захотят поменять свое отношение к семье и родительским обязанностям», - напомнила она.