Эксперт: Новый ГОСТ для водки вводят ради иностранцев

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Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН объяснил, зачем в России разрабатывается новый стандарт для производства водки.

В России может появиться новый ГОСТ по производству водки. Этим вопросом сейчас занимается Росстандарт. Соответствующий документ может вступить в силу с января 2019 года. В нём будут содержаться повышенные физико-химические требования. В частности речь пойдёт о содержании спирта в продукции, а также ограничения по качеству воды. В то же время в новом ГОСТе планируется прописать требование по сосредоточению всех этапов производства водки в России, сообщают «Известия».

в эфирезаявил, что новый стандарт необходим для повышения статуса алкогольного напитка.

«Перед Новым годом наши ведущие экспертные организации Роскачества, провели тотальную проверку российской водки и пришли к выводу, что это один из лучших продуктов в РФ из числа тех, которые им пришлось проверять. К ней вообще нет претензий. Но чтобы повысить престиж российской водки в России и за рубежом, происходит процесс совершенствования технической документации, то есть задаются ещё более высокие параметры. Это важно для повышения статуса, дополнительных доказательств происхождения водки и первичности её происхождения в России. Это демонстрирует, что Россия продолжает следить за феноменальным качеством этого продукта», - отметил эксперт.

В то же время Вадим Дробиз в эфире НСН заверил, что утверждение стандарта не приведёт к подорожанию водки и носит, скорее, технический характер, так как производители уже выполняют ряд его положений.

Стоит отметить, что в будущем так же может быть разработан стандарт качества не только для классической, но и для обычной водки. Так, в неё разрешат добавление мелких золотых или серебряных предметов. Такую идею продвигают производители крепкого алкогольного напитка. По их мнению, это позволит украсить напитки, сообщает Ura.ru .