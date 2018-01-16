Эксперт: Новый ГОСТ для водки не отразится на её цене

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН подчеркнул, что разрабатываемые стандарты уже применяются при производстве водки.

Росстандарт разрабатывает новые требования для производства водки. В основном, они будут касаться повышенных физико-химических показателей отечественной продукции. Рабочее название документа - «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Планируется, что он вступит в силу с начала 2019 года, сообщают «Известия».

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заверил, что разработка ГОСТа никак не отразится на стоимости водки (слушайте аудио).

«Никакого отношения к цене продукции это не имеет. На самом деле данным техническим документом будут утверждены как раз те требования, которых сегодня на добровольных началах придерживаются производители, поэтому никаких дополнительных изменений в цене не стоит ждать», - уверен Дробиз.

В готовящемся документе отмечается, что крепость водки должна составлять 40%. Он также предъявляет особые требования к воде. В то же время все стадии производства должны проходить на территории России. Такие требования будут предъявляться к классической водке, сообщает «Русская Планета» .