Оплата картами в магазинах станет выгоднее

Правительство собирается снизить комиссию при оплате банковской картой в магазинах, что будет выгодно как продавцам, так и покупателям. Соответствующие предложения будут представлены до 1 февраля 2019 года по поручению вице-премьер Дмитрия Козака.

«Русская планета» отмечает, что работой в этом направлении займутся Центробанк, министерство финансов, Федеральная антимонопольная служба и представители бизнеса.

Как подчеркнул председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на совещания у Козака, покупатели не должны переплачивать за использование удобных и современных средств расчётов. Причём комиссия продавцов непродовольственных товаров за обслуживание операций по карте выше food-ретейла. Бизнес обещает в случае её снижения более эффективно сдерживать рост цен.