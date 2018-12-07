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Оплата картами в магазинах станет выгоднее

7 Декабря 2018 в 13:14
Оплата картами в магазинах станет выгоднее

Правительство собирается снизить комиссию при оплате банковской картой в магазинах, что будет выгодно как продавцам, так и покупателям. Соответствующие предложения будут представлены до 1 февраля 2019 года по поручению вице-премьер Дмитрия Козака. 

«Русская планета» отмечает, что работой в этом направлении займутся Центробанк, министерство финансов, Федеральная антимонопольная служба и представители бизнеса.

Как подчеркнул председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на совещания у Козака, покупатели не должны переплачивать за использование удобных и современных средств расчётов. Причём комиссия продавцов непродовольственных товаров за обслуживание операций по карте выше food-ретейла. Бизнес обещает в случае её снижения более эффективно сдерживать рост цен.

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