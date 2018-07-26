Заслуженный пилот: Европа опоздала с проверкой психики летного состава

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В эфире НСН Олег Смирнов заявил, что новые требования нужно было вводить сразу после катастрофы 2015-го года, когда пилот Germanwings направил самолет в горы.

Новые требования предполетной подготовки и медицинского освидетельствования появились для пилотов в Евросоюзе. Теперь перед рейсом летный состав будет проходить психологический анализ, тестирование психоактивных веществ, и выборочный тест на алкоголь. Поводом ввести новые правила безопасности стала трагедия с участием самолета немецкой авиакомпании Germanwings, когда второй пилот Андреас Лубиц, пользуясь отсутствием командира воздушного судна, закрылся в пилотской кабине и умышленно направил самолет в гору, пишут «Известия». Жертвами авиакатастрофы стали 150 человек погибли.



Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов удивился, что ЕС принял новые требования только сейчас, спустя три года после трагедии.

«Такие вещи нужно делать в течение недели, максимум – месяца. За три года могли произойти аналогичные истории, могли погибнуть люди. Слава Богу, что до ЕС это дошло. Это будет направлено только на улучшение безопасности полетов, и удовлетворит пассажиров в Европе, которые с недоумением смотрели на бездействие Европейского союза после этой катастрофы, в которой погибли невинные люди», - заявил он в эфире НСН.

Олег Смирнов напомнил, что в России аналогичные требования в отношении пилотов действуют еще с советских времен.

«Мы - одна из немногих стран мира, которая не прекратила ежедневный медицинский контроль летного персонала перед вылетом. Помимо того, что два раза в год они проходят усиленный медицинский контроль. Еврокомиссия, видимо, посмотрев на наш опыт, решила через много лет после введения у нас такого регламента, ввести и у себя подобные правила. Сейчас мы, правда, тормоза немного отпустили. В советское время за злоупотребление спиртных напитков накануне вылета человек лишался профессии, летной работы, его увольняли. Сейчас это правило отменено», - рассказал заслуженный пилот НСН.

Отметим также, что пилотам европейских авиакомпаний, имеющим психологические проблемы, предоставят доступ к программе поддержки. Тестирование психоактивных веществ летного и кабинного состава будут проводить при приеме на работу и после выхода сотрудника из больничного отпуска, а выборочное тестирование на содержание алкоголя коснется сотрудников, летающих на территории Евросоюза, сообщается на сайте Еврокомиссии. Для внедрения новых правил предусмотрен двухлетний период.