Эксперт: МВД не даёт данных по больным ВИЧ мигрантам в России

Генеральный директор медицинского центра «Специальный» рассказал НСН, сколько мигрантов из въезжающих в Россию, проходят медицинское обследование.

В России до сих пор не известно точное число носителей ВИЧ-инфекции среди мигрантов, так же, как не известна сумма ущерба, нанесённого из-за этой проблемы основному населению страны. Об этом в ходе пресс-конференции НСН заявил генеральный директор медицинского центра «Специальный» Всеволод Храмцов. Он рассказал, как обращался с этими вопросами в компетентные органы, однако не получил прямого ответа.

«Проблему заболевания в России усугубляет то, что остаётся без внимания поток мигрантов — 10-15 миллионов. В 2007 году было первое обследование мигрантов. Из 1 миллиона 600 тысч было обследовано 350 тысяч. То есть, более миллиона с общей заболеваемостью в 14% мигрантов оставались среди москвичей. Нужно спросить, во что обходится России въезд заболевших мигрантов, насколько они усугубляют ситуацию. Мы хотим получить эти цифры через Ольгу Юрьевну Голодец. Потому что мы пытались получить их через Ирину Яровую, и её помощники задали эти вопросы МВД, Минздраву, Роспотребнадзору. Но они от ответа уклонились — “мигранты обследуются в соответствии с российским законодательством…”. А стоимости потерь, ущерба для государства они не коснулись в своём ответе вообще», — заметил Храмцов.

Напомним, ранее руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в эфире НСН рассказал о затратах на борьбу с ВИЧ в России, которые выделяются из бюджета, а также уточнил, во сколько раз необходимо увеличить это финансирование.