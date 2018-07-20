Эксперт: На борьбу с ВИЧ нужно увеличить финансирование втрое!

Вадим Покровский объяснил, почему нынешнего финансирования недостаточно для эффективной борьбы с заболеванием.

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, сколько средств тратится на борьбу с ВИЧ сегодня, и насколько необходимо увеличить эту цифру, чтобы остановить распространение инфекции.

«Ситуация такова, что 22 миллиарда рублей идёт только федеральных средств из бюджета в этом году. Но это лечение, в основном это лекарственные препараты примерно на треть тех, кто зарегистрирован с ВИЧ-инфекцией. Соответственно, закупку лекарств надо увеличить в три раза. Второй момент, на который не обращают внимания, на самом деле, регионы тоже тратят много на борьбу с ВИЧ. Это же содержание больниц, центров СПИД и т.д. Потребуется не менее ста миллиардов для того, чтобы развернуть масштабную борьбу с ВИЧ в стране», — заявил Покровский.

Напомним, что ранее председатель Регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом Игорь Пчелин рассказал НСН, какие группы населения нуждаются больше других в профилактике заболевания.