Нарколог опроверг рейтинг самых пьющих регионов

Врач-психиатр Александр Ковтун рассказал НСН, о чем говорят данные по системе ЕГАИС.

Стали известны самые пьющие регионы России. Больше всего алкоголя потребляют в Ненецком автономном округе — 28,6 литра на душу населения. Второе место в списке заняла Сахалинская область, третье — Магаданская область. В Подмосковье по данным исследования потребляют 25,8 литра. Таковы данные рейтинга Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия». Отмечается, что в исследовании учитывались данные о продаже легальной продукции, учтенной в системе ЕГАИС: коньяке, водке, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Пиво, медовуха, сидр и пуаре в исследовании не учитывались.

В эфире НСН врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун поспорил с тем, что из данных исследований следует рейтинг самых пьющих регионов стране (слушайте аудио).