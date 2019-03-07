Нарколог опроверг рейтинг самых пьющих регионов

Стали известны самые пьющие регионы России. Больше всего алкоголя потребляют в Ненецком автономном округе — 28,6 литра на душу населения. Второе место в списке заняла Сахалинская область, третье — Магаданская область. В Подмосковье по данным исследования потребляют 25,8 литра. Таковы данные рейтинга Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия». Отмечается, что в исследовании учитывались данные о продаже легальной продукции, учтенной в системе ЕГАИС: коньяке, водке, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Пиво, медовуха, сидр и пуаре в исследовании не учитывались.
В эфире НСН врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун поспорил с тем, что из данных исследований следует рейтинг самых пьющих регионов стране (слушайте аудио).
Напомним, что в феврале компания Nielsen выяснила, что продажи алкоголя в России выросли почти на 5%. По данным исследования, рост показали практически все категории алкогольных напитков, за исключением водки. При этом, несмотря на рост продаж, доля алкогольной продукции в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении за прошлый год сократилась с 20,2 до 20%. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз объяснил НСН, почему исследование компании Nielsen нельзя считать достоверным.