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Общество

Нарколог опроверг рейтинг самых пьющих регионов

7 Марта 2019 в 10:15
Нарколог опроверг рейтинг самых пьющих регионов
Врач-психиатр Александр Ковтун рассказал НСН, о чем говорят данные по системе ЕГАИС.

Стали известны самые пьющие регионы России. Больше всего алкоголя потребляют в Ненецком автономном округе — 28,6 литра на душу населения. Второе место в списке заняла Сахалинская область, третье — Магаданская область. В Подмосковье по данным исследования потребляют 25,8 литра. Таковы данные рейтинга Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия».  Отмечается, что в исследовании учитывались данные о продаже легальной продукции, учтенной в системе ЕГАИС: коньяке, водке, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Пиво, медовуха,  сидр и пуаре в исследовании не учитывались.

В эфире НСН врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун поспорил с тем, что из данных исследований следует рейтинг самых пьющих регионов стране (слушайте аудио).

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«Сколько продано и учтено по системе ЕГАИС и сколько выпито людьми фактически — это же очень разные понятия. Поэтому может быть даже некорректной формулировка, что это самые пьющие. Самые покупающие спиртное, которое учтено в системе ЕГАИС, регионы, можно сказать. Многие готовят спиртное для себя. Сейчас очень много разных аппаратов, оборудований. В Московской области это очень распространенно. Что касается покупающих регионов, то очевидно, что это регионы где заработки людям позволяют покупать легальный алкоголь»,— отметил эксперт.

Напомним, что в феврале компания Nielsen выяснила, что продажи алкоголя в России выросли почти на 5%. По данным исследования, рост показали практически все категории алкогольных напитков, за исключением водки. При этом, несмотря на рост продаж, доля алкогольной продукции в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении за прошлый год сократилась с 20,2 до 20%. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз объяснил НСН, почему исследование компании Nielsen нельзя считать достоверным.
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