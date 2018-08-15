Эксперт: Люди перестали покупать сладости из-за отсутствия социального оптимизма

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Зампред научного совета ВЦИОМ рассказал НСН, что данные опроса и официальных статических исследований разнятся.

Исследование аналитической компании «Ромир» показали, что в России значительно сократилось число семей, регулярно приобретающих шоколад, кофе и молоко, однако те домохозяйства, кто не отказался от привычных товаров, только нарастили покупки указанных продуктов.

в эфирепризнал, что данные опроса и официальных статических исследований разнятся.

«Озвученные данные - это данные опроса, а не статистики. А статистика другие сведения даёт. Я бы исследования социологов предложил коррелировать с общими изменившимися настроениями. До этого в течение года рос социальный оптимизм и в целом были позитивные оценки. А последние полтора месяца всё это рухнуло, понятно, с чем связано. Люди начинают негативно оценивать свою жизнь, не реально вспоминая, как именно они жили, а лишь складывая образ в целом. Отсюда и такие ответы во время опросов», – считает эксперт.

В то же время, отмечают аналитики, шоколада отдельные посетители магазинов стали покупать больше на 2%, молока — на 4,7%, кофе — на 4,5%.

«Что касается выросших покупок, то люди ищут акции, более низкие цены в тех или иных магазинах. Часто бывают приятные цены и на кофе, и на шоколад. Многие так делают, и я тоже. Изменилась модель потребительская, люди склонны больше к накоплению, а не к инвестированию», - пояснилДобавим, цена на молоко в Москве в июле осталась такой же, как раньше. Все остальные продукты подорожали. Шоколад — на 7,5%, вода — на 9%, кофе - на 20%.