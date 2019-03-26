Эксперт: Если «Ford» уйдет, вернуться обратно уже не сможет

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков рассказал в эфире НСН, почему уход «Ford» с российского рынка невыгоден компании.

Компания «Ford» уже летом этого года может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей(LCV). В частности, речь идет о закрытии или возможной продаже площадок в Набережных Челнах и Всеволожске. Окончательные планы реструктуризации СП «Ford Sollers» станут известны 27 марта.

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков рассказал в беседе с НСН, что российский рынок давно является привлекательным для ключевых мировых автогигантов.

«Я считаю, что хотели бы, не хотели, но российский рынок для каждого автоконцерна является привлекательным. Даже если будет российский рынок продавать в среднем полтора-два миллиона автомобилей в ближайшее время, это все-таки определенный объем продаж. Поэтому каждый автоконцерн выстраивает свою стратегию на российском рынке. Что касается компании “Ford”, здесь можно посмотреть на компанию “JM”. Они в свое время ушли и увели, допустим, Opel, но сейчас Opel под руководством французов возвращаются в Россию. Да, им будет трудно, но я думаю, что это правильное решение и какую-то долю рынка они займут», - сообщил он.

По мнению автоэксперта, главная причина возможного ухода компании «Ford» - неграмотная ценовая политика.

«Что происходит с “Ford”? Тут в первую очередь нужно задать вопрос топам, которые руководили данным автомобильным брендом в России. Я думаю, здесь они немножко ошиблись , если коротко говорить, с ценовой политикой. Если посмотреть несколько лет назад, “Ford Focus” – это был автомобиль чуть ли не номер один. Но ценовая политика привела к тому, что сейчас у них вот такая ситуация. Я думаю, возможно, что они и переждут какой-то момент. Потому что, если они уйдут, то прийти, я считаю, будет уже невозможно», - заключил Моженков.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто объяснил в беседе с НСН, почему автогигант Ford может уйти с российского рынка.