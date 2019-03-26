Автоэксперт об уходе Ford из России: Свято место пусто не бывает

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал в эфире НСН, почему автогигант может покинуть российский рынок.

Компания Ford уже летом этого года может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей(LCV). В частности, речь идет о закрытии или возможной продаже площадок в Набережных Челнах и Всеволожске. Окончательные планы реструктуризации СП Ford Sollers станут известны 27 марта.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто объяснил в беседе с НСН, почему автогигант Ford может уйти с российского рынка.

«Дело в том, что Ford вообще пересматривает свою политику по поводу европейского рынка. И в первую очередь известно о том, что он закроет, как минимум, два завода в Европе, а может и больше. Потому что прибыли на европейском рынке упали резко. И Россия - часть европейского рынка. У нас тоже рынок сильно просел и, соответственно, на сегодняшний день у компании Ford три завода. Они загружены меньше, чем другие заводы других компаний. Так что получилось, что они на этом этапе не попали, что называется, в покупателя. У них очень неплохой модельный ряд, но нет той модели, которая нужна больше всего российским покупателям сегодня, то есть какого-то бюджетного автомобиля, как есть у конкурентов», - сообщил он.

Моржаретто сообщил, что говорить об окончательном уходе марки из России рано, а также отметил, что эта ниша в любом случае не будет пустовать долго.

«Сложно говорить, будет ли уход, и какой он будет. Во-первых, мы еще не знаем, в какой форме он уйдет, если уйдет. Я надеюсь, что останется производство коммерческих автомобилей. Они продаются все лучше и лучше с каждым годом. Спрос на них растет. Я надеюсь, что останется несколько кроссоверов, на которые неплохой спрос. Это - Kuga Explorer. И уйдут только те модели, которые, оказались невостребованными на рынке. Очень жалко по этому поводу Focus, который стал очень дорогим. Он, наверное, уйдет с российского рынка, но, в принципе, у нас рынок сейчас слабый. У нас конкуренция так высока, что даже если Ford уйдет совсем, а я надеюсь, что он не уйдет, то свято место пусто не бывает. Тут же будут предлагать что-то конкуренты», - заключил автоэксперт.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН спрогнозировал подорожание автомобилей в этом году.