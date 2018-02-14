Эксперт: Ан-148 могли спасти дополнительные тренировки пилотов

Пилот-инструктор в беседе НСН рассказал, какие меры необходимо принять для предотвращения авиакатастроф.

Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский после крушения Ан-148 в Подмосковье предложил ввести жесткую инструкцию для экипажа самолетов гражданской авиации, которая предусматривает обязательный возврат борта в аэропорт вылета при технических неполадках, а также ограничивает количество полетов в сутки до одного и запрещает ночные полеты.

Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе НСН отметил изъяны современных самолетов, которые могут привести к катастрофам.

«Дело не в количестве полетов и усталости пилотов. Самолеты сейчас последнего поколения, на них стоит куча всяких наворотов, электроники. Лучше подумать над тем, как исключить случаи сбоев электроники, в частности обогревов, как было с Ан-148. Надо чтобы режим обогрева включался автоматически, например, на скорости 100 км/ч. Его нельзя включать, когда самолет стоит на парковке, потому что он может сгореть. Однако я думаю можно поставить простейший датчик, который будет работать от скорости. Если самолет набрал скорость 100 км/ч — включился обогрев ПВД (приемник воздушного давления), если летчик вдруг его не включил, как запасной вариант. В этом случае можно было бы избежать катастрофы», — предложил Красноперов.

Эксперт не поддержал инициативу ЛДПР.

«Жириновский думает о том, как на корню вообще зарубить эту схему. Лучше вообще не летать, чтобы вообще все на месте сидели. Летчик должен летать! Как летали, так и должны летать. После каждого такого происшествия, к сожалению, надо делать выводы и не полагаться полностью на приборы. Лучше почаще летчиков гонять на тренажеры, где отрабатывать такие особые случаи (отказ ПВД, отказ двигателя), как в свое время обучали в училище. Все-таки это самолет и необходимо держать боевую готовность. Однако у нас не все любят использовать тренажеры, потому как считают себя уже опытными. Однако я считаю, что надо восстанавливать свои навыки, потому как все летает, пока все работает. Прекрасные самолеты, прекрасные автопилоты, куча блокировок и так далее, но вот случилось ситуация, когда потребовалось определить отказ скорости, а пилот не справился. Надо прописать рекомендации, они простейшие. Поставить дополнительные приборы, простейшие. Вот над чем нужно подумать! Надо решить, как обезопасить пилотов, а усталость это ерунда! Все мы устаем», — объяснил Красноперов.

Напомним, что в воскресенье, 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта Домодедово в город Орск Оренбургской области.Наборту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки Ан-148 были обнаружены недалеко от деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Все погибли.