В Жуковском проведут испытания, имитирующие взлёт разбившегося Ан-148

Испытательный полёт, который повторит взлёт потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148, будет совершён в Жуковском. Об этом рассказали в ЛИИ имени Громова, сообщает ТАСС.

Эксперимент поможет установить причину трагедии, произошедшей 11 февраля в Раменском районе. Лётчики будут отрабатывать взлёт с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем. В данный момент время эксперимента остаётся неизвестным, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Напомним, в результате крушения самолёта Ан-148 погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, то есть все люди, находившиеся на борту. Известно, что пилоты воздушного судна получали неверную информацию о скорости, сообщает «Русская планета» . Как рассказали в МАК, это произошло из-за обледенения приёмника воздушного давления.