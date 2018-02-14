Среда
14 февраля
USD 57.77
EUR 71.17
Горячие новости

В Жуковском проведут испытания, имитирующие взлёт разбившегося Ан-148

14 Февраля 2018 в 14:50
В Жуковском проведут испытания, имитирующие взлёт разбившегося Ан-148

Испытательный полёт, который повторит взлёт потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148, будет совершён в Жуковском. Об этом рассказали в ЛИИ имени Громова, сообщает ТАСС.

Авиаэксперт: Рассогласование датчиков скорости возможно на любом самолёте

Эксперимент поможет установить причину трагедии, произошедшей 11 февраля в Раменском районе. Лётчики будут отрабатывать взлёт с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем. В данный момент время эксперимента остаётся неизвестным, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Напомним, в результате крушения самолёта Ан-148 погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, то есть все люди, находившиеся на борту. Известно, что пилоты воздушного судна получали неверную информацию о скорости, сообщает «Русская планета». Как рассказали в МАК, это произошло из-за обледенения приёмника воздушного давления.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.