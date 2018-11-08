Экс-начальник ОВД поддержал идею охраны школ Росгвардией

ФОТО: Официальный сайт Росгвардии

Бывший полицейский заявил НСН, что правоохранители лучше справятся с экстренной ситуацией, чем обычные охранники.

Законопроект об охране образовательных учреждений сотрудниками Росгвардии внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает RT. Автором документа выступил член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он отметил, что такое преобразование поможет избежать повторения трагедий, участившихся в последнее время в школах и колледжах России.

Экс-начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов в эфире НСН поддержал идею, отметив, что сотрудники правоохранительных органов лучше справятся с нештатной ситуацией, чем пожилые охранники, которые зачастую отвечают за безопасность учебных заведений.

«С учётом терактов и хулиганских действий, которые мы в последнее время видим, я только за такие поправки. Потому что зайдите в любую даже московскую школу — сидит либо бабушка, либо дедушка, либо мужчина в возрасте 60-65 лет, что они могут сделать в экстренной ситуации? Максимум — нажать на тревожную кнопку. Но предпринять физическое задержание или пресечь противоправное действие они не смогут. Не потому что не хотят, а просто в силу физических недостатков, в силу возраста. Конечно, здесь нужен подготовленный сотрудник, почему бы не Росгвардия? Я согласен, можно привлечь и полицию, разницы нет, лишь бы это был сотрудник правоохранительных органов, который имеет хорошую физическую подготовку, моральную устойчивость, и в целом, чтобы при нём были спецсредства. Потому что в Керчи, где ученик взорвал колледж, наверняка, сотрудник Росгвардии иначе бы среагировал на проход учащегося с большим рюкзаком. Не знаю, помогло бы это, не помогло. Но у них другой профессиональный взгляд, я сам, как бывший начальник милиции по-другому смотрю на эти вещи. Поэтому я только за», — заявил Харламов.

Напомним, особо резонансным стал трагический случай в политехническом колледже Керчи, где студент Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу по учащимся. Его жертвами стали 20 человек, более 50 пострадали. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке здания.