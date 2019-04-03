Вахты разбойников и бригады воров. Москва оказалась бандитской столицей России

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово в эфире НСН объяснил, почему официальная статистика преступлений в Москве занижена в разы.

Москва возглавила рейтинг уровня преступности в 2018 году среди российских городов, пишет RT cо ссылкой на данные МВД. В столице было зарегистрировано более 140 тысяч преступлений за прошлый год, на втором месте расположилась Московская область с показателем 80,2 тысячи преступлений.

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов в беседе с НСН отметил, что позиция Москвы на верхней строчке рейтинга не меняется уже много лет. Более того, эта статистика существенно занижена из-за того, что люди не обращаются в полицию.

«Это и в мою бытность было, когда я работал в уголовном розыске. Здесь ничего нового мы не видим. Москва – это все-таки транзитный город, мегаполис, в котором официально зарегистрировано почти 15 миллионов человек, если мне не изменяет память, а сколько незарегистрированных? Вахтовым методом приезжают сюда целыми бригадами карманники, домушники, грабители, разбойники. Я убежден даже, что гораздо больше совершается преступлений на территории Москвы, чем по данным МВД. Существует официальная статистика, а есть и неофициальная, латентная преступность. Когда совершается преступление, а люди не обращаются в полицию. Наши криминологи приводили анализ и приводили такой пример. Если по всей России 3 миллиона официально зарегистрированных преступлений, то неофициально эта цифра может достигать порядка 10 миллионов», - пояснил Харламов.

Адвокат обратил внимание на массовое недоверие россиян к правоохранительным органам и предложил пути решения этой проблемы.

«Проводился опрос на одном из телеканалов - доверяют ли россияне сотруднику полиции? 98% не доверяют, 1% доверяет, 1% воздержался. Вдумайтесь, это очень опасная цифра, доверия как такового нет. Если кратко, то для решения этой проблемы необходимо взять за правило реорганизацию руководителей подразделений полиции, как раньше, 2-3 раза в год. Чтобы происходила переаттестация сотрудников подразделений раз в год с привлечением простых жителей, чтобы было анкетирование. Если жители выражают недовольство руководителю, то его нужно, как минимум, предупреждать о неполном служебном соответствии и, как максимум, увольнять за недоверие. У нас этого нет, у нас нет общественного контроля, все закрыто. Попробуйте сейчас пройти в отделение полиции и снимите что-нибудь на видео. Как минимум, у вас отберут этот телефон, как максимум, вас посадят в эту клетку до выяснения обстоятельств, а такого быть не должно. Не должна полиция от нас скрываться», - убежден Харламов.

Согласно рейтингу, меньше всего преступлений в 2018 году было зафиксировано на Чукотке —748, в Ненецком автономном округе – 857, Республике Ингушетия – 1,6 тысячи, Республике Калмыкия – 2,7 тысячи, а также Магаданской области – 2,9 тысячи преступлений. По данным рейтинга, за 2018 год в России было зафиксировано порядка 1,89 миллиона преступлений, что ниже на 3,3%, по сравнению с 2017 годом.