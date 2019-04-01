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В России ужесточили наказание за организацию ОПГ

1 Апреля 2019 в 15:45
В России ужесточили наказание за организацию ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ, пишет RT.

Для этого была создана новая статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В подписанном президентом законе речь идет о лидерах организованных преступных групп, которые занимаются планированием преступления, а также распределяют роли и доходы в криминальных группировках, сообщает Ura.ru.

Теперь за подобные преступления криминальным лидерам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, а также с возможным штрафом до пяти млн рублей. Уточняется, что получение срока условно теперь не предусмотрено статьей.

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